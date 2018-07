Delegado ouve novo depoimento no caso Hopi Hari O delegado de Vinhedo Álvaro Santucci Noventa Junior ouviu na manhã de hoje o depoimento de um dos funcionários do parque Hopi Hari, que operava a atração La Tour Eiffel, no dia 24, data em que a adolescente Gabriela Nishimura, de 14 anos, morreu após cair do brinquedo. Segundo a polícia e a promotoria, a garota sentou-se em uma cadeira inutilizada há mais de 10 anos e que deveria estar interditada.