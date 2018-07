Delegado pede prorrogação da prisão de ativistas no Rio

Doze pessoas que foram presas no mesmo dia estão sendo liberadas, depois que a Justiça acatou pedidos de habeas corpus e relaxamento de prisão delas. Segundo o desembargador Siro Darlan, da 7ª Câmara Criminal, que mandou soltá-los ontem, não havia fundamentos para a decretação da prisão.

A prisão foi decretada para evitar que os ativistas participassem de protestos na final da Copa do Mundo, no domingo. Um dos argumentos usados pelo juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27ª Vara Criminal, para a prisão temporária é de que havia "sérios indícios" de que estava sendo planejada "a realização de atos de extrema violência". Ao anunciar as prisões, o chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, afirmou que o objetivo da operação de cumprimento dos mandados era evitar atos violentos no dia da final.