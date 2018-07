Delegado pedirá prisão de 4 que atacaram PMs na Rocinha O delegado Gabriel Ferrando, titular da Delegacia da Rocinha, vai pedir a prisão de quatro homens acusados de atacarem um carro da Polícia Militar e agredir PMs que patrulhavam a favela, na zona sul do Rio. Em imagens das câmeras de segurança da Unidade de Polícia Pacificadora, os quatro aparecem intimidando os policiais e destruindo o carro, com golpes de pá de pedreiro e tijolos lançados sobre a lataria do veículo. O episódio ocorreu em 25 de dezembro, mas só foi divulgado ontem pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, que exibiu as imagens. Os PMs tiveram o carro cercado por um grupo, depois de apreenderem uma mochila. O grupo se posiciona em volta do veículo e alguns homens jogam tijolos. Os policiais saem do carro e são cercados. Um dos PMs é agredido, tenta prender o homem, mas é impedido por outro.