Delegado promete apuração rigorosa de trote no PR O delegado do 3º Distrito Policial de Ponta Grossa (PR) João Manoel Garcia Alonso Filho disse hoje que está sendo "bem rigoroso" na apuração das responsabilidades pelo trote que levou três calouros da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) a serem internados com coma alcoólico ontem. "Pode resultar em pena de prisão e possivelmente vai resultar", disse. Os calouros internados e liberados no mesmo dia são dos cursos de Agronomia, Ciências Contábeis e Educação Física.