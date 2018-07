Delegado que investigou caso Tayná fará teste de DNA O delegado Silvan Rodney Pereira, primeiro delegado responsável pela investigação da morte da jovem Tayná Adriane, de 14 anos, no final de junho, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), e preso sob a acusação de torturar quatro jovens para que confessassem o assassinato e estupro da garota; foi intimado pela Justiça, juntamente com outros dez policiais também presos e acusados de tortura, a ceder material genético para que seja comparado com o sêmen encontrado na roupa da garota.