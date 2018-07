Delegado quer me incriminar, diz ex-namorado de Mércia Um dia após a Justiça revogar seu pedido de prisão temporária, o advogado e policial militar reformado Mizael Bispo de Souza criticou o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Antônio De Olim. Olim é responsável pela investigação do assassinato da advogada Mércia Nakashima, ex-namorada de Souza. Para o ex-PM, considerado pela polícia o principal suspeito do crime, o delegado Olim o persegue e transformou as investigações em algo pessoal.