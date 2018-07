Delegado reage a roubo e mata dois em SP

O delegado Fábio Pinheiro, que trabalha em Carapicuíba, na Grande São Paulo, teria sido abordado pelos bandidos quando sacava dinheiro em um caixa 24 horas, de acordo com a Polícia Civil. Ele chegou a entregar uma corrente de ouro e um relógio aos assaltantes. Segundo a polícia, com a desculpa de que pegaria pertences, atraiu os bandidos até o seu carro, um Camaro branco, onde estava a arma.

"No carro, ele deixou o celular cair de propósito. Quando o ladrão foi pegar, ele atirou", afirma o manobrista José Ribamar Nogueira da Silva, de 52 anos, que trabalha em um bar na frente do Supermercado Mambo, no número 553 da Rua Deputado Lacerda Franco. Depois, o policial foi até o assaltante caído e o desarmou.

O outro assaltante, segundo a testemunha, começou a correr. "O delegado deu voz de prisão, mas ele não parou. Parou na bala", diz. Um dos ladrões morreu na hora, enquanto o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Duas pistolas, uma 9 milímetros e uma .40, de uso restrito da polícia, foram apreendidas com os criminosos. De acordo com Silva, no momento do assalto, o policial estava acompanhado da mulher.

O local do crime foi isolado e passou por perícia. O caso está sendo investigado pelo Grupo Especializado em Assessoramento a Local de Crime (Geacrim), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Secretaria de Estado da Segurança Pública foi procurada e não deu detalhes da ocorrência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo