Delegado reage a tentativa de assalto em banco e atira As câmeras de segurança de uma agência bancária na Rua Graça Aranha, no Centro do Rio, flagraram o momento em que um delegado da Polícia Federal reagiu ao que seria uma tentativa de assalto e matou o suposto assaltante, ontem à tarde. O delegado foi levado à Divisão de Homicídios da Polícia Civil, onde prestou depoimento e foi liberado.