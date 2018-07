Delegado reitera suspeita contra médica de UTI A suspeita de que a médica Virgínia Soares de Souza, presa no dia 19 sob a acusação de homicídio qualificado quando atuava na UTI do Hospital Evangélico, em Curitiba (PR), acelerava a morte de pacientes que estariam utilizando os leitos do SUS na unidade foi reforçada ontem pelo presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná (Adepol), Kiyoshi Hattanda. Ele disse que as gravações às quais teve acesso e constam no inquérito que apura as mortes na UTI do hospital são "estarrecedoras".