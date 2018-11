Delegado responsabiliza enfermeira por aplicar vaselina

Durante seu depoimento na quinta-feira, Aragaki confessou ter aplicado vaselina líquida, ao invés de soro fisiológico, na veia de Stephanie dos Santos Teixeira, que morreu no Hospital São Luís Gonzaga no dia 4 de dezembro. Ela havia dito que foi induzida ao erro, não somente porque os frascos eram iguais, mas também porque não é comum haver vaselina líquida naquele setor do hospital.

O delegado visitou o Hospital São Luís Gonzaga na semana passada para verificar como são armazenados os frascos com medicação. Segundo ele, todos os frascos tem identificação. "Os frascos são parecidos, mas tem o rótulo informando o que cada um contém."

Pinto afirmou que Aragaki é a única indiciada e o inquérito será finalizado assim que chegarem os dois laudos do Instituto de Criminalística (IC), uma perícia dos frascos e um laudo necroscópico. Segundo o delegado, os laudos devem ser finalizados em 15 dias.