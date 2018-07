Delegado suspeito de torturas é preso no interior do PR O delegado afastado Silvan Pereira, da Delegacia de Alto Maracanã, em Colombo, Grande Curitiba, denunciado por supostas torturas a quatro jovens para que confessassem um estupro e assassinato de uma adolescente, foi preso nesta sexta-feira, num trecho da Rodovia BR-277, próximo a Laranjeiras do Sul (362 quilômetros da capital do Paraná), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A adolescente é Tayná Adriane da Silva, de 14 anos, morta no fim de junho. Pereira estava foragido desde esta quinta-feira, 18.