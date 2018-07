Delegado vai pedir prisão de agressor de motorista

Os dois serão indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Duas testemunhas do acidente reconheceram Freire como o passageiro que pulou a roleta do ônibus, discutiu e agrediu com chutes o motorista. As testemunhas foram identificadas como o cozinheiro Marcelo e o técnico de informática Nelson. Os dois desceram do ônibus um ponto antes da queda.

Rodrigo foi reconhecido por foto na delegacia e depois pessoalmente no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio, onde permanece internado. Em depoimento, Rodrigo disse que não se recorda do que aconteceu, sequer de ter entrado no ônibus. Segundo ele, sua última lembrança foi o momento em que saiu de casa, no bairro da Cacuia, na Ilha do Governador, para ir para a aula na UFRJ, na Ilha do Fundão. O depoimento do rapaz, que segundo o delegado estava bastante emocionado, foi acompanhado da mãe e da irmã. Ele disse que só ficou sabendo do acidente e das sete pessoas mortas pela imprensa, já que há uma televisão na enfermaria onde está internado. "Após as provas testemunhais, não há dúvidas de que Rodrigo foi o agressor do motorista. E o condutor, ao dirigir em alta velocidade, discutir com o passageiro, a ponto de ser agredido, também contribuiu para o acidente. Por isso, serão indiciados por homicídio doloso".