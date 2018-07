Delegados da BA decidem fazer paralisação de 4 dias Cerca de 200 delegados de polícia da Bahia resolveram fazer uma paralisação de quatro dias da categoria no Estado. A decisão foi tomada hoje em assembléia, mas a data da manifestação ainda não foi definida. A principal reivindicação dos profissionais é o reajuste de 100% no salário. De acordo com os delegados, o salário da categoria é o pior entre os delegados do Nordeste. Caso seja mesmo realizada, a paralisação será a terceira da categoria no ano. Os delegados já pararam as atividades, em greves de 48 horas cada, em maio e em junho.