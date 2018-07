Delegados são transferidos após roubo e invasão de DP Depois que uma mulher foi roubada no interior do 1º Distrito Policial e do prédio ter sido invadido e depredado, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-7), Weldon Carlos da Costa, anunciou hoje mudanças na Polícia Civil de Salto, no interior de São Paulo. O delegado do município, Moacir Rodrigues de Mendonça, e o titular do 1º DP, Luciano Carneiro de Paiva, foram afastados das funções.