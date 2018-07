Deleuze, um inventor sem medo da diferença

Roberto Machado compara a filosofia de Gilles Deleuze (1925-1995) ao Samba de Uma Nota Só, composição de Tom Jobim e Newton Mendonça. Outras notas podem entrar, mas a base é uma só. Para o professor de filosofia da UFRJ, o pensamento deleuziano é "um sistema aberto". E, por isso mesmo, criador. Segundo Machado, Deleuze via o filósofo como criador e não como aquele que reflete sobre algo. A criação não era um privilégio exclusivo do artista ou do cientista. Deleuze seguiu uma afirmação de Nietzsche, para quem um filósofo não descobre, mas inventa.

No evento em que lança Deleuze, A Arte e A Filosofia (Jorge Zahar, 316 págs., R$ 44), às 20 horas de hoje, no Espaço Tom Jobim, no Rio, Roberto Machado faz uma palestra sobre as relações do pensador francês com o cinema. Deleuze era cinéfilo, apreciador de Jean-Luc Godard e Alain Resnais, entre outros. Além de cineastas, ele se dedicou a estudar pintores, como Francis Bacon, e escritores, como Franz Kafka.

Em sua nova obra, Machado defende a percepção de que, apesar das costumeiras afirmações em contrário, existe um sistema nas teorias de Deleuze, que desenvolveu a filosofia da diferença. Segundo Roberto, quando o francês estudava as obras dos predecessores, ele localizava dois conceitos diferentes e os relacionava de modo original. "Para Deleuze, o conhecimento era a síntese de elementos heterogêneos." Não estava preocupado com um acordo harmonioso, expressão para definir o senso comum. Ele buscava a afirmação da diferença.

Machado fez pós-doutorado sob a supervisão de Deleuze nos anos 1980. "Suas aulas tinham uma intensidade inacreditável, comparável a um show musical", diz. Ele ressalta a ternura do pensador francês. "Era uma pessoa doce, apesar do ambiente belicoso da universidade, onde cada filósofo defende o seu feudo com unhas e dentes", diz. Alheio à politicagem universitária, Deleuze falava as aulas de improviso depois de muito ensaiar em casa. Completado o ano letivo, as suas anotações viravam livros. E, mais uma vez, Gilles Deleuze provava que nada se cria do nada.

