Delfim Netto é eleito Professor Emérito 2012

De acordo com Luiz Gonzaga Bertelli, presidente executivo do Ciee, a comissão julgadora do prêmio elegeu o economista por unanimidade. "Delfim foi reconhecido por sua dedicação como professor de Economia e, principalmente, pelo importante papel que teve na difusão de modernas teorias econômicas", afirma Bertelli.

Catedrático

Formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) em 1951, o paulistano do bairro do Cambuci começou a exercer, no ano seguinte ao de sua graduação, a função de docente como assistente na disciplina estatística econômica e econometria. Em 1963, tornou-se o primeiro ex-aluno da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP) a ocupar a posição de professor catedrático na universidade.

Foi secretário da Fazenda do Estado em 1966 e ministro da Fazenda entre 1967 e 1974. Ficou conhecido como um dos responsáveis pelo "milagre econômico", período de grande crescimento do País. E foi ministro da Agricultura e do Planejamento no governo de João Figueiredo e eleito para quatro mandatos como deputado federal por SP.

O Prêmio Professor Emérito chega à sua 16.ª edição, tendo sido concedido recentemente à médica e professora Angelita Gama (2011) e ao jurista e gramático José Cretella Junior (2010). A cerimônia de entrega ocorrerá no dia 15 de outubro, no Espaço Sociocultural - Teatro CIEE, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.