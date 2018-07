Dell aposta em centrais de processamento modulares para empresas A Dell está apostando que as companhias prefeririam adquirir sistemas modulares prontos para criar centrais de processamento de dados, e está lançando um produto que combina seus servidores, software e equipamentos de armazenagem e rede, como parte do esforço da terceira maior fabricante mundial de computadores para se expandir no lucrativo mercado empresarial.