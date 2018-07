Dell diz que ofertas do Blackstone e Icahn podem ser melhores

Michael Dell está disposto a explorar a possibilidade de trabalhar com outros interessados no que tange a ofertas alternativas, anunciou a empresa na segunda-feira.

Mas a Dell afirmou que o comitê especial do conselho que está avaliando a venda continua a apoiar a venda da empresa a Michael Dell e ao Silver Lake.

O comitê estava avaliando as novas propostas de aquisição para decidir se uma delas ou ambas podem ser consideradas superiores ao acordo atual, que fecharia o capital da companhia, reportou a Reuters no domingo, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

Icahn ofereceu 15 dólares por ação, para adquirir 58 por cento da Dell, e o Blackstone ofereceu 14,25 dólares por ação para adquirir a empresa integralmente. O consórcio do Silver Lake fechou acordo para adquirir todas as ações da Dell por 13,65 dólares por ação.

As ações da companhia registraram alta de três por cento, atingindo os 14,55 dólares, em transações anteriores à abertura do pregão na segunda-feira.

Uma questão que o comitê especial deve considerar é como comparar as três propostas. As ofertas do Blackstone e de Icahn projetam manter parte das ações da Dell em circulação.

As ofertas rivais pela Dell colocam em questão o futuro da fabricante de computadores. O período de busca compulsória de ofertas alternativas raramente resulta em novas propostas, para uma transação dessas dimensões. As propostas podem fazer da venda da Dell uma disputa tripla que talvez demore meses.

Também podem colocar em risco o futuro de Michael Dell, que fundou a gigante da tecnologia aos 19 anos com um investimento de mil dólares.

Sob o plano do Silver Lake, ele planejava contribuir com os cerca de 16 por cento de ações da companhia que detém, bem como capital da MSD Capital, sua companhia de investimento, e continuar como presidente-executivo da Dell. O Silver Lake está investindo 1,4 bilhão de dólares na transação.

O consórcio do Silver Lake não tem planos de aumentar ou alterar sua oferta até que o comitê especial da Dell tome uma decisão sobre as propostas rivais, disseram duas fontes conhecedoras do assunto na noite de domingo. Elas afirmam que a companhia de fusões e aquisições e Michael Dell planejam levar adiante a transação atual.

Mas o plano atual de fechar o capital da companhia sofreu ataques de diversos acionistas importantes da Dell, como a Southeastern Asset Management e a T. Rowe Price.

Os acionistas alegam que a oferta deles subestima o valor da empresa e prometeram votar contra o acordo, que requer aprovação da maioria dos acionistas, excluído o fundador.

Brian Marshall, analista do ISI Group, afirmou em relatório no domingo que não esperava que o consórcio do Silver Lake elevasse sua oferta a valor significativamente mais alto que o das propostas rivais, "dados os desafios significativos que o setor de computadores enfrenta e a longa transformação que a aguarda".

PROPOSTAS RIVAIS

Sob a proposta de Icahn, os acionistas da Dell terão uma escolha entre remuneração em dinheiro ou manter as ações, mas pode haver um limite para a proporção que podem receber em dinheiro, segundo a fonte.

Em outras palavras, se todos os acionistas da Dell optarem por manter as ações, poderiam vender apenas 58 por cento delas, enquanto reteriam os 42 por cento restantes, que continuariam em circulação no mercado.

Sob a proposta do Blackstone, a Dell também manteria certa proporção de suas ações em circulação. Mas diferentemente da proposta de Icahn, o Blackstone propõe adquirir as ações de qualquer acionista que deseje abandonar sua posição na Dell.

Também houve alguma discussão sobre a possibilidade de a Dell vender sua divisão financeira, mas isso não é parte da proposta atual, segundo a fonte.

PRÓXIMOS PASSOS

A Dell ainda era vista como modelo de inovação no início dos anos 2000, por ser a pioneira na venda de computadores montados sob encomenda e na colaboração estreita com os fornecedores de componentes e fabricantes terceirizados asiáticos, a fim de garantir custos muito baixos.

Mas no quarto trimestre de 2012, a participação da empresa no mercado mundial havia caído a pouco mais de 10 por cento, ante 12,5 por cento no período em 2011, e seus embarques caíram em 20 por cento, de acordo com o grupo de pesquisa IDC.

Uma fonte havia informado anteriormente que a Dell reduziu sua projeção interna de lucro operacional em 2013 a apenas 3 bilhões de dólares - ante 3,7 bilhões de dólares anteriormente. A fonte afirma que novos detalhes serão revelados em documentos financeiros que devem ser submetidos até o final da semana.

Se o comitê especial decidir que uma ou ambas as ofertas rivais pela Dell pode ser superior, Icahn e Blackstone terão de apresentar propostas firmes.

O comitê especial terá então de decidir se essas ofertas, que incluirão compromissos firmes de financiamento, são superiores ao acordo com o Silver Lake e Michael Dell.

Se forem, Silver Lake e Michael Dell terão uma oportunidade de reformular sua proposta original. Ao contrário da maioria dos processos de avaliação compulsória de ofertas, que permitem diversas reformulações de propostas, a Dell conferiu ao seu fundador e ao Silver Lake o direito de fazê-lo apenas uma vez.