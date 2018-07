Dell está interessada em negócio de servidores da IBM--WSJ

Um acordo para vender parte ou todo o negócio de servidores x86 da maior empresa de serviços de tecnologia do mundo à chinesa Lenovo não se concretizou, pois as partes não concordaram em um preço, disseram fontes no ano passado.

Não está claro se a Lenovo ainda está interessada no negócio e se existem mais compradores em potencial, disse a matéria no Wall Street Journal.

Os negócios de margem baixa mas com alto crescimento ajudarão a Dell, que vem tentando aumentar suas vendas, a ganhar em escala conforme foca mais em clientes corporativos.

O fundador da empresa, Michael Dell, conseguiu fechar o capital da companhia em um negócio de 25 bilhões de dólares no ano passado, após prolongados problemas.

(Por Devika Krishna Kumar)