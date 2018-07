Dell vai brigar com IBM e HP em serviços

A Dell, fabricante americana de computadores, anunciou ontem a compra da empresa de serviços de tecnologia Perot Systems por US$ 3,9 bilhões. A aquisição permitirá que a companhia expanda suas atividades para além da fabricação de PCs, tornando-se mais bem preparada para competir com a HP, que comprou no ano passado a empresa de serviços EDS, e com a IBM.

A proposta da Dell pela Perot Systems foi de US$ 30 por ação, em dinheiro, o que representa um ágio de 68% sobre o fechamento de sexta-feira. Os papéis da Perot Systems subiram 65%, para US$ 29,56, no pregão de ontem, enquanto os da Dell caíram 4,1%, para US$ 16,01. Depois da aquisição, que deve ser concluída em janeiro, a Perot Systems deve se tornar a divisão de serviços da Dell.

A Perot Systems fui fundada em 1988 por H. Ross Perot Sr., de 79 anos, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos. Atualmente, Perot é presidente emérito do conselho da companhia que fundou. Ele fez fortuna ao criar a EDS em 1962, para depois vendê-la para a General Motors em 1984, por US$ 2,5 bilhões. A HP comprou a EDS no ano passado por US$ 13,9 bilhões, para ampliar sua participação no mercado de serviços.

Em conferência com analistas, o presidente e fundador da Dell, Michael Dell, disse que a Perot Systems servirá como uma aquisição "âncora" para uma operação global de serviços de tecnologia da informação. As duas empresas têm sede no Texas.

A Perot Systems trará mais de mil clientes para a Dell, incluindo as Forças Armadas e o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Cerca de 48% das receitas da Perot Systems vêm do setor de saúde e 25% do governo. No ano passado, a empresa, que não tem operações no Brasil, teve lucro de US$ 117 milhões e vendas de US$ 2,8 bilhões.

A oferta de serviços pela Dell é muito mais básica que a de seus grandes competidores, e seu faturamento vem principalmente da venda de PCs, que foi bastante afetada pela crise. Os lucros da Dell têm apresentado queda, com redução de 23% no segundo trimestre.

A Perot Systems irá acrescentar consultoria e outros tipos de serviços, como integração de sistemas, à carteira da Dell. "Isso fará com que eles se tornem mais competitivos com a HP e a IBM, pelo menos sob um ponto de vista de produtos", disse o analista Shaw Wu, da Kaufman Bros. "É um passo na direção certa."

SINERGIA

Ele afirmou que a operação de PCs da Dell poderia se beneficiar da exposição aos clientes da Perot Systems, ao mesmo tempo em que a ampliação da linha de serviços da Dell poderia se tornar mais atrativa para clientes que procuram um único fornecedor para várias necessidades tecnológicas. Combinar as duas operações poderia ainda ajudar a Dell a encontrar novas maneiras de cortar custos.

No entanto, a nova divisão de serviços da Dell será relativamente pequena. A EDS registrou faturamento de US$ 21 bilhões antes de ser comprada pela HP. O faturamento da IBM com serviços ficou em US$ 59 bilhões em 2009. A aquisição também não dará uma presença internacional grande em serviços para a Dell. "Se eles quiserem ter uma posição estratégica em serviços, precisarão de uma presença maior que a da Perot", disse o analista Joseph Vafi, da Jefferies & Co.

Os analistas estavam esperando que a Dell anunciasse aquisições, depois de a empresa contratar este ano o executivo que era responsável por fusões e aquisições na IBM e levantar quase US$ 1 bilhão com a venda de dívida desde março.

A HP e a Dell estão se expandindo para além do mercado de PCs, do qual a IBM saiu em 2004 , porque está cada vez mais difícil fazer dinheiro nele. Apesar de ter um faturamento próximo da divisão de PCs, a unidade de serviços da HP teve três vezes mais lucro nos últimos nove meses.

FRASES

Shaw Wu

Analista da Kaufman Bros.

"Isso fará com que eles se tornem mais competitivos com a HP e a IBM, pelo menos sob um ponto de vista de produtos"

Joseph Vafi

Analista da Jefferies & Co.

"Se eles quiserem ter uma posição estratégica em serviços, precisarão de uma presença maior que a da Perot"