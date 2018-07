Dell vai fechar capital em acordo de US$24,4 bilhões

O fundador da companhia, Michael Dell, e a Silver Lake, estão pagando 13,65 dólares por ação em dinheiro pela terceira maior fabricante de computadores do mundo.

O acordo está sendo financiado em dinheiro e ações de Michael Dell, capital da Silver Lake e recursos da empresa de investimentos de Dell, a MSD Capital. Além disso, a Microsoft está fazendo um empréstimo de 2 bilhões de dólares e operação também é financiada por quatro bancos.

A transação deve ser concluída antes do fim do segundo trimestre do ano fiscal de 2014 da Dell.

(Por Ben Berkowitz)