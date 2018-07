Delta busca autorização para ampliar voos entre EUA e Brasil

Se o pedido for aprovado, a Delta vai ter uma segunda partida diária de voos de São Paulo para Atlanta e Nova York, ainda neste ano.

"Queremos aumentar as opções de viagens de, e para São Paulo, que é o maior e mais importante mercado para viajantes de negócios do Brasil", disse o vice-presidente da Delta para América Latina e Caribe, Nicolas Ferri, no comunicado.

Atualmente, a empresa aérea opera 35 voos semanais, sem escalas, entre o Brasil e os EUA, com rotas das cidades norte-americanas de Atlanta, Detroit e Nova York para São Paulo, assim como voos de Atlanta para Rio de Janeiro e Brasília.

A Delta é a segunda empresa dos EUA a pedir mais voos para Brasil em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, a American Airlines entrou com um pedido no Departamento de Transportes norte-americano para voos adicionais com início neste ano e em 2014.

(Por Roberta Vilas Boas)