Delúbio é condenado por corrupção pela maioria do STF

Com o voto de Cármen, Dirceu já conta com quatro votos pela sua condenação e dois pela absolvição. Já Genoino tem cinco votos pela condenação, e apenas um a seu favor.

O voto da ministra segue na íntegra o do relator, Joaquim Barbosa. Ela condenou também o publicitário Marcos Valério, acusado de ser o principal operador do esquema de compra de apoio parlamentar ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, revelado em 2005.

Em um voto rápido, a ministra reconheceu não haver provas contra Dirceu --tese da defesa do ex-ministro--, mas disse que "todos os indícios e provas apresentadas" comprovam que houve vantagem indevida "ofertada e garantida" pelo ex-ministro.

Ela também rebateu a defesa de Dirceu, que disse que o réu não tinha relação com Valério. "A ligação de Marcos Valério com José Dirceu fica comprovada."

Cármen desconstruiu ainda a tese da defesa de Genoino, que apelou à história do petista para rebater as acusações contra ele. A ministra disse não estar "julgando histórias", já que estas, às vezes, são feitas "com desvios que seriam impensáveis".

CAIXA DOIS

Mas a maior parte do voto de Cármen foi destinada a Delúbio, único réu que confessou a prática de algum crime, o de caixa dois eleitoral, tese defendida por outras defesas no processo. Ela disse ter sentido "profundo desconforto" com a admissão do crime pela defesa de Delúbio.

"Alguém afirmar que houve ilícito, como se viu aqui, é algo inusitado e inédito na minha profissional", disse a ministra, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Acho estranho e muito, muito grave que alguém diga com toda tranquilidade ‘houve caixa dois'. Ora, caixa dois é crime, caixa dois é uma agressão à sociedade brasileira", disse ela.

"A ilegalidade não é normal... O ilícito há de ser processado, verificado e, se comprovado, punido."

Cármen condenou ainda os ex-sócios de Valério Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, a ex-funcionária das agências do publicitário Simone Vasconcelos e o advogado dele à época Rogério Toletino. Ela absolveu o ex-ministro Anderson Adauto e a ex-funcionária Geiza Dias.

Primeiro a votar nesta sessão, o ministro Dias Toffoli condenou Genoino e Delúbio, mas absolveu Dirceu. O ministro sofreu pressão para se declarar impedido de julgar o petista, por ter trabalhado com ele na Casa Civil, no início do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assim como o relator e Cármen, os ministros Rosa Weber e Luiz Fux condenaram todos os réus. Já o revisor, Ricardo Lewandowski, condenou Delúbio, mas absolveu Dirceu e Genoino.

Ainda votarão os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Ayres Britto. O decano Celso de Mello só votará na quarta-feira, já que não participa desta sessão devido a um compromisso particular em São Paulo.

(Reportagem de Hugo Bachega e Ana Flor)