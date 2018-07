DEM acusa governo de reforçar PAC para beneficiar Dilma O DEM acusou nesta quinta-feira o governo de reforçar o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para impulsionar a candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência da República. Principal responsável pela gestão do PAC, a ministra é apontada como a candidata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a eleição de 2010 pelo PT. Na quarta-feira, o governo anunciou uma ampliação de 142,1 bilhões de reais no PAC até 2010 e de 313 bilhões de reais para além do ano que vem. No total, o programa, que foi lançado em 2007 com 503,9 bilhões de reais em investimentos públicos e privados, chegará a 1,148 trilhão de reais, pois os projetos para além de 2010 já contavam com 189,2 bilhões de reais. O reforço foi feito, por exemplo, com investimentos da Petrobras para a exploração de petróleo na camada pré-sal. "O PAC é uma peça de ficção, é antecipar a campanha e usar a crise para antecipar 2010", afirmou a jornalistas o líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO). Com uma pesquisa feita no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) em mãos, Caiado argumentou que o governo não terá como realizar os investimentos anunciados em um momento de crise financeira global, pois nos últimos dois anos só conseguiu pagar 18,7 bilhões de reais dos 33 bilhões de reais prometidos. "Falar que dá para fazer isso é um engodo", comentou o deputado. O governo, no entanto, alega que não realizou todos os investimentos devido ao ritmo das obras, que são projetos de longo prazo. Diz também que o PAC não é uma peça de marketing, mas um projeto para o país.