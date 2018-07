DEM e PSDB se mobilizam para garantir apoio mútuo no país No dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais, DEM e PSDB, aliados históricos, estão se movimentando para decidir apoio mútuo no segundo turno das eleições. Nesta segunda-feira, o Democratas, por meio do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou a adesão aos candidatos tucanos. "Dirigentes do Democratas reunidos em São Paulo decidiram encaminhar para a Executiva Nacional do partido a proposta de apoiar o PSDB em todas as eleições municipais em que o DEM não esteja no segundo turno", informou o partido em nota. Participaram do almoço, realizado em São Paulo, o presidente nacional do partido, deputado Rodrigo Maia (RJ); o presidente de honra, Jorge Bornhausen; o presidente do Instituto Tancredo Neves, deputado José Carlos Aleluia (BA); e o presidente do Conselho Político, Gilberto Kassab, que disputará o segundo turno da eleição municipal com a petista Marta Suplicy em 26 de outubro. "Fizemos uma avaliação do quadro político nacional após a finalização do primeiro turno das eleições municipais e concluímos que o melhor caminho é apoiar o PSDB nas cidades em que não estamos no segundo turno", disse Kassab, segundo a nota. No final da tarde desta segunda-feira, o PSDB municipal, comandado por José Henrique Reis Lobo, também tem encontro para definir o apoio ao DEM. Depois, na terça-feira, o presidente estadual do partido, deputado Antonio Mendes Thame, chancela o que for decidido. "As decisões tomadas pela Executiva Estadual precisam ser referendadas pela Nacional", disse Thame. Divididos na eleição municipal paulistana entre o apoio às candidaturas de Kassab e Geraldo Alckmin, o PSDB agora deve caminhar unificado com o prefeito, a grande surpresa do pleito paulista. Pelo resultado da eleição de domingo, Kassab ficou com 33 por cento dos votos; Marta, com 32 por cento e Alckmin, com 22 por cento. (Reportagem de Carmen Munari)