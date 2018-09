DEM e Serra negociam outro nome para vice

A escolha do senador Álvaro Dias (PSDB-PR) para compor a chapa ao lado de Serra causou uma crise séria entre as duas legendas. O DEM, que reclamava o direito de indicar o vice, não gostou nada de saber pela imprensa que os tucanos haviam optado pela chapa pura.

O PSDB acreditava que a nomeação de Dias atrairia o apoio do senador Osmar Dias (PDT-PR), irmão de Álvaro, para o lado de Serra, o que não ocorreu. O pedetista informou na noite passada que será a candidata do PT, Dilma Rousseff, quem subirá no seu palanque.

Com a costura no Paraná implodida, o DEM decidiu entrar no jogo novamente. As negociações para a substituição começaram às duas horas da manhã desta quarta-feira, com um compromisso firmado: se o vice for do DEM, o PSDB escolhe o nome. Se for do PSDB, o DEM dá seu aval.

Até o momento, a chance maior é de que o novo vice saia mesmo do PSDB, segundo informaram fontes do Democratas. Maia, Kassab e Serra estavam reunidos no apartamento do prefeito paulista em São Paulo.

A convenção nacional do DEM, para formalizar a coligação nacional com o PSDB, foi suspensa pela manhã, justamente para dar tempo a essas negociações.

Segundo uma fonte do DEM, que pediu para não ser identificada, se o vice vier a ser mesmo do PSDB, o preferido dos democratas seria o ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro João Pimenta da Veiga Filho.

Apesar do imbróglio em torno do vice, a coligação PSDB-DEM não corre risco, como alguns democratas chegaram a cogitar no auge dessa crise.

"A aliança está assegurada", afirmou o senador Heráclito Fortes (DEM-PI). A convenção será retomada no início da tarde.

(Edição de Alexandre Caverni)