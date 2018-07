DEM pede afastamento de José Sarney A bancada do DEM decidiu nesta terça-feira pedir o afastamento temporário do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Segundo o líder da bancada, José Agripino Maia (DEM-RN), senadores de seu partido defendem que esse afastamento dure até a conclusão das investigações sobre supostas irregularidades na administração da Casa.