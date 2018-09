DEM quer texto de Emenda 29 que impõe 10% da receita para saúde O DEM, um dos principais partidos de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff, trabalhará no Senado para restabelecer o texto original da regulamentação da Emenda 29 --que define gastos mínimos com Saúde nos três níveis de governo-- para obrigar a União a gastar 10 por cento de sua receita bruta no setor.