DEM tenta agora investigar Palocci em comissões da Câmara

O instrumento regimental exige que em dez dias os presidentes das Comissões de Agricultura, Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e Segurança Pública indiquem deputados que ficariam responsáveis por colher informações em órgãos públicos sobre o ministro e sua empresa.

O ministro tem sido alvo de pedidos de investigações da oposição sobre seus bens e a empresa Projeto depois que o jornal Folha de S. Paulo divulgou no domingo que Palocci teria obtido um aumento patrimonial de 20 vezes desde 2006.

A PFC funciona como uma espécie de míni CPI, mas sem o poder de requerer documentos privados de empresas ou sigilos telefônicos, bancários e fiscais, segundo a assessoria do DEM.

"Estamos utilizando o regimento da Casa para fazer uma investigação que entendemos ser de interesse de toda a população", explicou ACM Neto, líder do DEM na Câmara.

Já o PSDB quer reforçar seus pedidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) após o jornal O Estado de S. Paulo ter publicado nesta quinta-feira denúncia sobre compra de imóvel irregular.

Segundo o jornal, o Coaf enviou um relatório à Polícia Federal informando que a Projeto fez uma operação financeira suspeita na compra de um imóvel de uma outra empresa que estava sob investigação policial.

"Vamos avaliar se fazemos complementações ao nosso pedido inicial de informações ao Coaf e vamos pedir mais celeridade no envio das nossas respostas", disse o líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP).

Para ele, a reportagem "só reforça a necessidade do ministro prestar explicações públicas sobre o seu enriquecimento", disse à Reuters.

A Projeto divulgou nota dizendo que suas atividades "foram realizadas estritamente dentro do marco legal, respeitando limites éticos e exigências de informação por parte dos órgãos de controle". A consultoria também informou que desconhece qualquer comunicação do Coaf sobre suas atividades.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, a quem a PF está subordinada, disse mais cedo no Congresso Nacional que "não há nenhum inquérito contra o ministro Palocci ou contra alguma empresa que a ele pertença".

"Aumento patrimonial justificado não é crime", afirmou Cardozo. As informações também foram negadas por nota pelo Ministério da Fazenda, que abriga o Coaf.

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ainda não tomou nenhuma iniciativa em relação às denúncias do jornal Folha de S. Paulo. Mas, segundo sua assessoria, ele pretende pedir informações ao ministro nos próximos dias.

No Palácio do Planalto, a estratégia ainda é manter o silêncio para não alimentar o noticiário. O governo também mobilizará a base aliada nas próximas semanas para impedir qualquer tentativa de convocação de Palocci no Congresso.

Durante a tarde, a presidente Dilma Rousseff recebeu os ministros Guido Mantega (Fazenda), José Eduardo Cardozo (Justiça) e o advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, no Palácio da Alvorada, em encontros que não constavam na agenda.

No almoço, segundo a agenda, Dilma recebeu o presidente do PT, Rui Falcão (SP). Ninguém falou com a imprensa.

Palocci esteve durante toda a tarde no Alvorada e só saiu no início da noite, pelos fundos.

