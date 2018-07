DEM usa discurso de Lula em propaganda de ACM Neto em Salvador Com a popularidade do presidente em alta, o partido Democratas também resolveu usar imagens de Luiz Inácio Lula da Silva para reforçar a campanha de ACM Neto em Salvador. Desde a manhã desta segunda-feira, o DEM está exibindo nas TVs de Salvador uma peça publicitária de pouco mais de 15 segundos com um discurso de Lula, em que o presidente garante que prefeitos, mesmo os de oposição, não serão discriminados por seu governo. A peça é assinada pela campanha de ACM Neto, cuja logomarca aparece ao fim da exibição, em tamanho reduzido. Na última quarta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia decidiu que o candidato Walter Pinheiro (PT) tem exclusividade para utilizar a imagem do presidente em Salvador. Na propaganda de ACM Neto, o vídeo mostra Lula garantindo que os prefeitos terão acesso assegurado às verbas federais. "O que importa é a qualidade do projeto que vocês apresentarem", afirma Lula. Ao final do rápido discurso do presidente a peça publicitária exibe um letreiro com texto e áudio em off afirmando: "Ou seja, vote no candidato com as melhores propostas". A coordenação de campanha de ACM Neto disse que continuará usando o vídeo, com o propósito de "desmentir" a tese do PT de que somente os candidatos do partido teriam apoio do governo federal. SURRA NO PRESIDENTE O candidato do Democratas lidera todas as sondagens de intenção de votos em Salvador, embora tenha oscilado para baixo nas duas últimas pesquisas do Ibope e do Datafolha. Na pesquisa Datafolha divulgada no sábado, ACM Neto estava com 25 por cento, enquanto que na sondagem anterior sua marca era de 27 por cento. No Ibope, oscilou de 27 para 26 por cento. Embora pequena e dentro da margem de erro das pesquisas, a oscilação negativa foi sentida pelo candidato. Ele passou as duas últimas semanas explicando em seu programa no horário eleitoral gratuito o discurso que fez no Congresso Nacional na época do "escândalo do mensalão", quando ameaçou dar "uma surra seja no presidente ou em qualquer um dos seus." A imagem do discurso vem sendo utilizado por seus adversários há mais de 15 dias, tanto no rádio quanto na TV, com a locução em off afirmando: "ACM Neto, cara nova, política velha." Em seu horário, ACM Neto reconheceu que exagerou em seu discurso de então e afirmou que hoje está mais maduro para a política e pronto para administrar Salvador. Em Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral do Estado, o DEM adotou a mesma estratégia desde a semana passada. A cidade é administrada pelo partido, cujo candidato, o deputado estadual Tarcízio Pimenta, lidera as pesquisas locais de intenção de voto. Tanto na campanha em Salvador, quanto em Feira de Santana, a publicidade faz parte do horário eleitoral gratuito e não identifica nem quando nem onde o presidente fez o discurso agora reproduzido. A iniciativa do DEM de usar o presidente como garoto propaganda surge depois que o PT e o PMDB travaram uma intensa disputa política e judicial para decidir quem tinha o direito de utilizar a imagem de Lula.