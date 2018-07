Demanda da China por petróleo em junho tem máxima em 17 meses

Analistas continuam cautelosos sobre a perspectiva econômica no segundo maior consumidor de petróleo do mundo, observando que o crescimento econômico no segundo trimestre mais rápido do que o esperado foi impulsionado mais pelo apoio do governo do que por impulso genuíno.

A China consumiu cerca de 10,2 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no mês passado, de acordo com cálculos da Reuters com base em dados preliminares do governo, o nível mais alto em 17 meses, com alta de 8,4 por cento em relação a maio.

O recorde de alta no refino em junho não convenceu analistas de que uma robusta recuperação econômica está a caminho.

"Eu não acho que isso poderia ser causa para celebrar da perspectiva da atividade econômica", afirmou o chefe de pesquisa de óleo e gás na Ásia para a CLSA, Simon Powell.

A economia da China cresceu 7,5 por cento entre abril e junho ante o ano anterior, ligeiramente acima das expectativas e acelerando ante o ritmo de 7,4 por cento no primeiro trimestre.

(Por Kevin Yao e Xiaoyi Shao)