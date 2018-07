Demanda de carvão na China esfria ainda mais no 2o semestre A demanda por carvão na China, maior consumidor mundial do insumo, deve desacelerar ainda mais no segundo semestre, enquanto cresce o fornecimento de minas chinesas e importações aumentam os estoques, mostrou uma reportagem na mídia nesta quinta-feira citando a Associação de Carvão da China.