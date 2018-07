Demanda de energia deve subir 40% até 2035 A energia ficará absurdamente mais cara e poluidora se os governos não promoverem o uso de energia renovável e nuclear nas próximas duas décadas em vez de utilizar carvão. É o que diz o relatório anual da Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês). A demanda global por energia deve aumentar 40% até 2035 e o consumo subirá impulsionado por economias emergentes, como a China. Tendo em vista esse cenário, a IEA ressalta que é urgente firmar um acordo internacional climático para evitar os impactos do aquecimento global. "Se não tivermos um acordo rápido e se não dermos um grande impulso em investimentos na área de tecnologias limpas até 2017, a porta a 2°C será fechada para sempre", disse Fatih Birol, economista-chefe da IEA. Para os cientistas, será desastroso se as temperaturas no planeta aumentarem mais que 2°C - haverá mais enchentes, tempestades e desertificação. O Greenpeace, contrário ao uso de energia nuclear, disse que a combinação de eficiência energética e o uso de energias renováveis seria o caminho a seguir e poderia levar a uma eliminação da energia nuclear até 2035, reduzindo custos de eletricidade e emissões de carbono.