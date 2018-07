Demanda por bônus do Bradesco atinge US$5,4 bi--IFR

Com isso, a orientação do emissor para taxa ao investidor caiu de 6 por cento para 5,875 por cento. O montante, inicialmente de pelo menos 500 milhões de dólares, passou para o teto de 1 bilhão de dólares.

A captação com notas subordinadas de 10 anos será feita por meio da unidade do banco nas Ilhas Cayman e os papéis devem ser listados na Bolsa de Luxemburgo. A expectativa é de que a operação seja concluída ainda nesta quinta-feira.

A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank.

A emissão com dívida subordinada nível II recebeu nota "BBB" da Fitch.

No mês passado, o Bradesco aproveitou uma janela criada com uma emissão bem-sucedida do governo brasileiro e levantou 750 milhões de dólares em notas seniores de 5 anos.

(Por Aluisio Alves e Guillermo Parra-Bernal)