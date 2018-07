Demanda por IPO de unidade da Telefónica supera oferta--fontes

Duas das fontes disseram nesta sexta-feira que a listagem já tinha demanda superior à oferta, incluindo a opção para lote adicional (o chamado greenshoe).

A Telefónica planeja listar ações da Telefonica Deutschland entre 5,25 euros (6,87 dólares) e 6,50 euros por ação em 30 de outubro. A precificação exata do IPO ainda não foi determinada, ainda faltando seis dias do processo de consulta com investidores (bookbuilding), disseram as fontes.

A operadora espanhola está vendendo a fatia na unidade alemã em um momento que busca reduzir sua dívida de 58 bilhões de euros e manter sua preciosa classificação de grau de investimento, que enfrenta pressão por conta da crise da dívida na zona do euro, que afeta o mercado na Espanha.

(Por Arno Schuetze e Frank Siebelt; Reportagem adicional de Robert Hetz)