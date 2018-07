Demanda por laranja no mercado doméstico segue aquecida--Cepea

Os compradores estão bastante seletivos quanto à qualidade e, dessa maneira, as frutas diferenciadas têm registrado uma forte valorização, acrescentou o Cepea.

Segundo levantamento feito de segunda a quinta-feira, a laranja tipo pera era cotada a 11,98 reais por caixa de 40,8 kg, na árvore, um aumento de 8,6 por cento em relação à média registrada na semana passada.

Já no segmento industrial, as pesquisas do Cepea mostram que apenas uma das grandes processadoras segue aberta e recebendo laranjas, com boa parte da produção da indústria já tendo sido processada.

O preço para as indústrias se mantém estável a 6 reais por caixa de 40,8 kg, posta, e a expectativa de que a moagem se estenda até o final de março, uma vez que a indústria passou a receber, inclusive, frutas temporãs.

(Por Laiz Souza)