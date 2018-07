Demanda por voo doméstico deve crescer 10% neste ano

Presente ao mesmo evento, o ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC), Wagner Bittencourt, afirmou que algumas capitais do País precisarão de novos aeroportos no prazo de dez a 15 anos, mesmo com os investimentos em curso pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e com as concessões no setor. Ele citou apenas o caso de Porto Alegre e descartou a necessidade de novos empreendimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo neste prazo. "Nos próximos dez, 15 anos, vamos precisar desenvolver aeroportos em algumas capitais do país", declarou.