Demitido, motorista tenta jogar ônibus em lagoa na BA Contrariado com a demissão, no último dia 8, da empresa de transporte coletivo Modelo, de Salvador, o motorista Luis Antonio dos Santos, de 31 anos, roubou um ônibus do pátio da empresa e tentou jogar o veículo no Dique do Tororó, na tarde de hoje. O veículo ficou preso na margem do lago artificial e não chegou a encostar na água. Santos foi detido, após ameaçar se matar.