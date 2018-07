Democrata diz que Hillary está aberta a ser vice de Obama

A senadora Hillary Clinton teria dito nesta terça-feira que está ''aberta'' à possibilidade de ser a candidata a vice-presidente em uma chapa encabeçada por seu rival na disputa democrata, o senador Barack Obama, segundo uma congressista democrata. Os comentários de Hillary teriam sido feitos em uma teleconferência com um grupo de congressistas de Nova York. A congressista Nydia Velazquez conta que durante a teleconferência disse que Obama seria capaz de ganhar o voto de grupos eleitorais decisivos na eleição geral, como os hispânicos, se Hillary aceitasse ser a candidata a vice. A senadora teria respondido: ''Eu estou aberta a isso''. Ainda nesta terça-feira o chefe da campanha de Hillary, Terry McAuliffe, negou rumores de que a senadora estaria disposta a reconhecer que Obama já conta com o número necessário de delegados para vencer a disputa. Os dois Estados que realizam primárias nesta terça, Dakota do Sul e Montana, oferecem um total de 31 delegados, número aquém dos 40 que Obama precisa para alcançar a marca de 2.118 e se sagrar o indicado democrata. Obama dá como certo o apoio dos chamados superdelegados do Partido Democrata, que são os representantes da legenda que contam com plena liberdade para votar no candidato de sua preferência. Entre os superdelegados há desde lideranças estaduais até figuras ilustres do partido, como o ex-vice presidente Al Gore e o ex-presidente Jimmy Carter. Relatos da imprensa americana sugerem ainda que Carter teria dito que irá anunciar apoio a Obama assim que as urnas fecharem em Dakota do Sul e em Montana. O ex-presidente vinha sinalizando o seu apoio ao senador em entrevistas. Hillary Clinton deverá fazer o seu discurso de encerramento das primárias em Nova York. Obama irá discursar, após o fechamento das urnas, em Saint Paul, no Estado de Minnesota, que será sede da convenção republicana, em setembro, quando o candidato John McCain deverá ser referendado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.