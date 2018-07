Democrata ganha vaga de Minnessota no Senado em recontagem O democrata Al Franken bateu o republicano Norm Coleman e venceu a eleição para a vaga de senador pelo Estado de Minnesota, disseram autoridades que conduziam uma recontagem final dos votos nesta segunda-feira, dois meses depois das eleições do dia 4 de novembro. De acordo com o resultado, Franken bateu Coleman por 225 votos, em um total de cerca de 2,9 milhões, mas deve enfrentar uma disputa legal. Os assessores de Coleman disseram que iriam buscar ações legais, argumentando que o processo de recontagem deixou alguns votos ausentes e dizendo que algumas cédulas foram contadas duas vezes. Coleman, que busca um segundo mandato, liderou as eleições por uma pequena margem sobre Franken, um famoso humorista e ex-roteirista e ator do popular programa de comédia de televisão de Saturday Night Live. Se a decisão de recontagem for mantida, os democratas controlarão pelo menos 58 das 100 vagas do Senado no novo Congresso dos EUA. Uma das vagas de Illinois está vazia devido ao escândalo de corrupção com o governador Rod Blagojevich, que teria tentado negociar o antigo cargo do presidente eleito, Barack Obama. (Reportagem Todd Melby)