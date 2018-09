Democratas não conseguirão super maioria no Senado--assessores Os democratas aparentemente não conseguirão garantir nas eleições de terça-feira uma maioria no Senado grande o suficiente para evitar as manobras regimentais republicanas, disseram assessores do partido. O Partido Democrata, segundo os assessores, deve ganhar pelo menos seis ou sete cadeiras no Senado, mas não as nove necessárias para chegar a 60 das 100 cadeiras e obter uma maioria a prova de obstruções legislativas. Mesmo assim, os assessores disseram que esperam uma maioria democrática grande o suficiente para pressionar os republicanos a negociarem mais e bloquearem menos as votações. (Por Thomas Ferraro)