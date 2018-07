Democratas usam fala sobre '47%' para assombrar Romney em Ohio

"Mitt Romney está insultando metade dos norte-americanos, ou está enormemente alheio às nossas vidas e, enquanto ele percorre Ohio, o Comitê Nacional Democrata e a população de Ohio vão se manifestar contra ele por causa disso", afirmou o Comitê Nacional Democrata.

Um importante financiador de Obama em Ohio disse que ele e outros envolvidos com a campanha estão difundindo o vídeo de Romney por email e pelas redes sociais, para arrecadar mais doações. Além disso, os partidários do presidente citam esse material em conversas com indecisos.

No vídeo, gravado secretamente em maio e divulgado na semana passada, Romney diz que 47 por cento dos eleitores votam em Obama de qualquer maneira, porque se sentem vítimas do sistema, não pagam impostos federais e dependem demais de ajudas governamentais.

"Não precisamos fazer nada além de usar as palavras de Romney contra ele", disse a farmacêutica Lisa Burton, 48 anos, que decidiu no fim de semana fazer campanha por Obama, depois de escutar as declarações de Romney.

Depois da crise aberta pelo vídeo e das críticas de colegas republicanos de que ele estaria usando tempo demais para arrecadar doações, Romney espera retomar o prumo da sua campanha com a viagem de ônibus por Ohio, Estado potencialmente decisivo para a eleição, onde Obama lidera por 51 por cento, ante 46 por cento das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada no domingo por jornais locais.

Grupos de apoio a Romney estão investindo maciçamente em anúncios de TV nesse Estado, e o republicano tentará aproveitar sua boa situação financeira e sua estrutura local.

Durante a viagem por Ohio, Romney deve insistir na sua tese de que ele tem mais condições do que Obama para estimular a retomada do crescimento e gerar empregos. Ohio, porém, tem um desemprego inferior à média nacional, e Obama argumenta que o Estado foi muito beneficiado pelo resgate do setor automobilístico oferecido em 2009 pelo presidente.

(Reportagem adicional de Donna Smith em Washington)