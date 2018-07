Democratas vinculam Romney a declaração de republicano sobre estupro

Num debate na terça-feira, o candidato republicano ao Senado por Indiana, Richard Mourdock, disse que a gravidez causada por estupro é "algo que Deus pretendia que acontecesse".

Jen Psaki, porta-voz da campanha de Obama, disse que o presidente considera a declaração "ultrajante e depreciativa para as mulheres", e que causa "perplexidade" o fato de Romney não exigir que seja tirado do ar um anúncio de TV em que apoia Mourdock.

"Isso é um lembrete de que um Congresso republicano trabalhando com um presidente republicano, Mitt Romney, acharia que as mulheres não deveriam fazer escolhas sobre o seu próprio atendimento médico", disse Psaki a jornalistas no avião presidencial que levou Obama a Iowa.

A campanha de Romney disse que o candidato discorda das declarações do correligionário.

Mourdock, tesoureiro estadual ligado ao movimento conservador Tea Party, destronou neste ano o senador Richard Lugar nas primárias republicanas, e trava agora uma disputa acirrada contra o democrata Joe Donnelly para as eleições de 6 de novembro.

Meses atrás, o candidato republicano ao Senado por Missouri, Todd Akin, causou polêmica ao dizer que o organismo feminino tem defesas contra a gravidez após um "estupro legítimo". Ele está atrás nas pesquisas.

As mulheres são vistas como um eleitorado decisivo na acirrada disputa entre Obama e Romney, e o presidente tem criticado o rival por se opor ao aborto exceto em casos de estupro, incesto ou risco grave à saúde da mãe.

Mourdock manteve seus comentários na quarta-feira, e disse que essa polêmica é o tipo de coisa que acontece com frequência excessiva em Washington. "Falei com meu coração, falei com meu princípio, falei com minha fé, e se outros desejam distorcer minhas palavras e usá-las contra mim, então é isso que está errado em Washington hoje", disse ele numa entrevista coletiva.

Grupos ligados à questão da saúde feminina disseram que a posição de Mourdock corrobora seu argumento de que um eventual governo republicano iria restringir o direito de opção das mulheres.

"Richard Mourdock é o único candidato ao Senado no país com um anúncio de TV estrelado por Romney. Não basta para a campanha de Romney divulgar uma tépida declaração ‘discordando' dos assustadores comentários de Richard Mourdock", disse Dawn Laguens, vice-presidente-executiva da entidade Fundo de Ação da Paternidade Planejada.

"Mitt Romney deve imediatamente rescindir seu apoio a Mourdock e exigir que Mourdock tire do ar os anúncios de campanha em que ele aparece."

(Reportagem de Jeff Mason)