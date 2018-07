Demolição de prédio do Minha Casa deve terminar 6ª feira A demolição do primeiro bloco, com 40 unidades habitacionais, do conjunto residencial Zilda Arns II, construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e destinado a famílias desabrigadas e vítimas dos deslizamentos de 2010 em Niterói, deve ser concluída ainda nesta segunda-feira, informou a Caixa Econômica Federal. Também com 40 apartamentos, outro prédio deve ser derrubado até a sexta-feira (29).