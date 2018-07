Demolição de viaduto em BH pode começar neste sábado

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil informou que a demolição do viaduto dos Guarapés, que desabou na última quinta-feira, 3, na avenida Pedro I, na capital mineira, pode começar ainda neste sábado, 5. Porém, os peritos da Polícia Civil e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) ainda estão trabalhando no local, quase 48 horas depois da tragédia. Em função disso, o trânsito na área continua interrompido.

A expectativa do secretário municipal de Obras, José Lauro Terror, que concedeu entrevista na última sexta-feira, é a de que após ser iniciada, a demolição deve durar 24 horas. A alça que ficou de pé também será demolida. Todo o trabalho de demolição será feito de forma mecânica, sem o uso de qualquer tipo de explosivo. Serão usados apenas equipamentos como o rompedor hidráulico, trator com uma broca para perfurar rochas e concreto. Inconformados com a tragédia, cerca de 50 moradores da região também estiveram no local nesta manhã para protestar. Eles chegaram a fechar o trânsito na avenida João Samaha, na esquina com a rua Álvaro Camargos por volta das 10h e, às 11h30, eles dispersaram. Segundo a Polícia Militar (PM), os manifestantes chegaram a tentar quebrar um ônibus que tentou furar o bloqueio feito durante o protesto, no entanto ninguém foi preso.