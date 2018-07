Demolido na Lapa esqueleto de hospital

"É uma vitória da legalidade", comemora a presidente da Associação de Amigos e Moradores pela Preservação do Alto da Lapa e Bela Aliança (Assampalba), Maria Laura Fogaça Zei. Ela conta que a construção estava abandonada havia três anos, atraía ratos e era um incômodo para os moradores.

Maria Laura, que também é arquiteta especialista em Gestão Ambiental, diz que a decisão da Amil pela demolição foi a mais acertada. "A empresa percebeu que nós não largaríamos a causa (da demolição) e optou pela melhor solução. Não somos contra o serviço do hospital. Sabemos que a saúde é uma questão importante, mas era um edifício totalmente irregular."

A briga entre os donos do hospital e moradores do bairro é antiga. Na década de 1950, a clínica particular São João Batista foi aberta em uma casa da rua. Os anos foram passando e, em 1961, como conta o advogado da Assampalba, Eduardo Monteiro Filho, a clínica conseguiu um Habite-se. "Todas as ampliações seguintes foram feitas com esse alvará da década de 1960. A última grande ampliação foi em 1997, quando a associação entrou com uma ação contra o hospital", conta Monteiro Filho.

Naquele ano, os administradores tentaram aprovar projeto que previa a modernização da estrutura, a instalação de elevadores e a construção de escadas de incêndio. Como a City Lapa era protegida pela lei de zoneamento, a obra foi embargada e assim permaneceu até o mês passado. Por quase dez anos, o hospital continuou funcionando precariamente, até ser fechado em 2009 e ser colocado à venda. O bairro foi tombado pelo patrimônio municipal no mesmo ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.