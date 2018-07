Demora em percurso custa a Pessoa bronze no hipismo

O cavaleiro Rodrigo Pessoa, medalha de ouro em Atenas, deixou escapar nesta quinta-feira o bronze na final de saltos individuais do hipismo por ter demorado mais do que outros adversários no percurso de desempate. Montando Rufus, Pessoa zerou o percurso, mas acabou eliminado no desempate porque foi o menos rápido entre os competidores, concluindo o circuito em 37s04. "Estou satisfeito. Lógico que gostaria de ter ganho uma medalha, mas o mais importante é estar aqui presente na final e ter terminado entre os cinco primeiros", disse o ginete à assessoria de imprensa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). "O Rodrigo fez uma defesa digna da medalha, apresentou um trabalho coerente, e o Rufus é um cavalo fantástico", disse por telefone a BBC Brasil Marcello Artiaga, chefe da equipe de salto. O ouro ficou com o canadense Erik Lamaze e o cavalo Hickstead, seguido do conjunto sueco de Rolf-Goran Bengtsson e Ninja. O bronze foi para a amazona americana Beezie Madden, que montou Authentic. Satisfeito O Brasil não conseguiu garantir nenhuma medalha na final de saltos individuais, disputada em Hong Kong. No entanto, o outro conjunto brasileiro participante da final, formado pela amazona Camila Mazza e o cavalo Bonito Z, surpreendeu positivamente, concluindo a noite em décimo lugar. Na primeira fase da final, Camila completou o percurso sem faltas e foi para a segunda etapa ladeada por outros nove conjuntos, que também conseguiram a pontuação zerada. Apesar do bom começo, a amazona, no entanto, acabou cometendo duas faltas e perdeu oito pontos na segunda etapa, o que a deixou de fora da disputa por uma medalha. "Só de chegar aqui foi uma vitória. Foi uma surpresa grande este resultado, foi um presente de Deus", disse Mazza à assessoria de imprensa do COB. "A Camila foi a atleta que mais evoluiu nesta Olimpíada. Para uma amazona que tem base de treino no Brasil e não costuma participar dos grandes eventos da Europa, ela teve um desempenho fenomenal", afirmou Artiaga a BBC Brasil. Substituição Camila era reserva da equipe brasileira e entrou para substituir Alvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, dois dias antes do inicio das competições, porque a égua do cavaleiro foi reprovada no exame veterinário. Colocada durante as preliminares na 38ª posição do ranking geral, ela ficou inicialmente de fora da final - apenas os 35 melhores participam da decisão -, mas acabou sendo convocada às pressas na tarde desta quinta-feira na condição de substituta do cavaleiro Bernardo Alves. O cavalo Chupa Chup de Alves foi eliminado da decisão porque apresentou um problema de dopping inesperado, após testar positivo para a substância capsaicin. Junto com Alvez e Chupa Chup, três outros conjuntos (Irlanda, Noruega e Alemanha) também foram excluídos da final por uso de medicamento não permitido pela Federação Eqüestre Internacional (FEI). Mazza também foi uma grande revelação pelo cavalo que utilizou na competições. Bonito Z foi comprado por cerca de US$ 3 mil, enquanto outros animais que participaram da competição estão avaliados na média em centenas de milhares de dólares cada. Se comparado com casos extremos, a montaria da brasileira chega a representar apenas 0,1% do valor de alguns animais das equipes adversárias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.