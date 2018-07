''Demora para nova decisão gera estranheza''

Causa estranheza e insegurança a demora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) em proferir nova decisão no episódio de censura ao Estado. A opinião é do especialista em direito constitucional Rui Fragoso, que afirma que o problema não pode "ser creditado à morosidade da Justiça".

"Faz-se necessário que o novo desembargador analise o caso o mais rápido possível. Não há justificativa para ele não analisar a decisão que determinou a censura", afirma Fragoso, ex-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. "Com a decisão que colocou o primeiro desembargador fora do caso, o novo relator tem de pegar e dar um primeiro despacho, como se fosse uma liminar."

Desde 31 de julho, o Estado está proibido, por decisão do TJ-DF, a pedido do empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), de publicar reportagens sobre a Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, que investiga os negócios da família Sarney. O desembargador que proferiu a decisão, Dácio Vieira, foi afastado do caso pelo tribunal, mas sua decisão continua a valer.

Cabe ao novo relator, Lecir Manoel da Luz, desde o dia 15 decidir se mantém ou não a censura. "Essa demora gera grande insegurança quanto à prestação jurisdicional. Para dar a liminar que censurou o Estado, o primeiro desembargador foi muito rápido. Mas quando o próprio TJ reconhece a suspeição e um novo desembargador é nomeado, é preciso que com a mesma rapidez seja dado um primeiro despacho", avaliou Fragoso.

Para ele, a liberdade de imprensa é "irmã siamesa" da democracia. "Uma não vive sem a outra. Os fatos são de interesse público e a função da imprensa é noticiá-los. Essa liberdade é um direito constitucional."