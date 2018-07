Denarc pode ser extinto no interior de SP Após a deflagração de uma operação para prender 13 policiais do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) por envolvimento com o tráfico de drogas, o órgão poderá ser extinto no interior de São Paulo, de acordo com uma proposta debatida em reuniões internas da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. A ideia é impedir que os policiais façam atividades fora da capital paulista. Operações locais seriam feitas pelos policiais do interior.