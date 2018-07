Dengue faz Campo Grande entrar em estado de emergência

Devido à tendência de piora da epidemia, a capital de Mato Grosso do Sul entrou na segunda-feira (21) em estado de emergência. Ao anunciar a medida, o prefeito Alcides Bernal (PP) afirmou que "a situação é muito preocupante, com o registro de quase 500 casos por dia". No total são 9.320 casos confirmados neste mês. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, janeiro pode fechar com quase 16 mil casos confirmados, mesma marca de janeiro de 2007, um recorde.

Bernal também citou falta de remédios para o tratamento de doentes, além de unidades de saúde lotadas e a circulação do tipo 4 da enfermidade, o que é considerado um agravante. Constatou-se que o maior risco de contaminação está em bairros próximos ao centro da cidade.

A partir desta terça-feira começa a valer liminar que autoriza agentes de saúde a entrar em propriedades desabitadas, sem autorização dos donos. O maior problema são os terrenos baldios, que somam 140 mil lotes no perímetro urbano, seguindo informações do secretário municipal de Saúde, Ivandro Corrêa Fonseca. Ele explicou que a maioria deles não é cuidada pelos donos e sempre têm recipientes com água para a reprodução do mosquito. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Fonseca disse também que, como medida emergencial, o Ministério da Saúde enviou à prefeitura R$ 1 milhão para a aquisição de dez veículos de fumacê, entre outros equipamentos. Em Corumbá, no Pantanal, o prefeito Paulo Duarte (PT) informou que a cidade está em "pré-epidemia", porque o número de focos ultrapassou a marca de segurança. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.